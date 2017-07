Abschied nach drei Jahren in Burgwedel: Lennart Carstens geht zurück in seine Heimat. © Bork

Handball

Sieben Abgänge, acht Neuzugänge – der Umbruch bei Drittligist Handball Hannover-Burgwedel ist größer geworden als gehofft.

Handball. Ein derartiger Umbruch ist nicht vorherzusehen gewesen: Zu den sechs ohnehin schon feststehenden Abgängen bei Handball Hannover-Burgwedel ist mit Lennart Carstens nun noch ein siebter hinzugekommen, mit Stefanos Michailidis konnte der Drittligist im gleichen Atemzug aber auch den achten Neuzugang nennen. Bei einem 13-köpfigen Kader hat der HHB also beinahe die Hälfte seines Teams ausgetauscht – und ist froh, dass dieser Prozess mit diesen beiden Personalien nun endgültig abgeschlossen ist.

Carstens hatte sich zuletzt gut von seinem Kreuzbandriss, den er sich in der Vorbereitung auf die abgelaufene Saison zugezogen hatte, erholt und war im Innenblock fest eingeplant. Vor rund einem Monat informierte der Energieingenieur den HHB allerdings, dass er ein Job­angebot der Stadtwerke Flensburg vorliegen habe, also die Möglichkeit hat, mit seiner schwangeren Frau in die Heimat – Mutter Ulrike ist Bürgermeisterin in Wanderup – zurückzukehren. Klar, dass die Burgwedeler dem 29-Jährigen keine Steine in den Weg legen wollten. Beim ersten gemeinsamen Training der neuen Mannschaft informierte Carstens seine Teamkollegen.

„Lennart hat uns frühzeitig informiert, und trotzdem kam es natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt“, berichtete Vorstandsmitglied Markus Mücke, der am Mittwoch, quasi nebenbei, einen Ausrüstervertrag mit Erima unterzeichnet hat. Kurz zuvor hatte mit Michailidis auch der achte Neuzugang unterschrieben, der die entstandene Lücke schließen soll und mit seinen 23 Jahren den Altersschnitt noch einmal senkt. Ende Juli ziehen mit Michailidis und Marcel Otto also die beiden Kreisläufer in eine WG im Zentrum Großburgwedels.

Der Grieche, der den gleichen Berater wie HHB-Abgang Tim Zechel hat, war zuletzt in seiner Heimat in der 1. Liga bei ACC Filippos Verias am Ball, mit dem er in der Saison 2015/16 im Challenge Cup und in der abgelaufenen Spielzeit im EHF-Cup aktiv war. Am 23. Juli wird der 2,01 Meter große und 98 Kilogramm schwere Kreisläufer in Deutschland erwartet, zur zweiten Vorbereitungsphase ab dem 26. Juli soll er ins Mannschaftstraining einsteigen. „Stefanos ist ein Junioren-Nationalspieler, der sich in Deutschland empfehlen will und eine ganze Menge mitbringt“, sagt Mücke.

Von Christoph Hage