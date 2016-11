Lemke fordert vor Nord-Derby: «Spielen wie im Abstiegskampf». © Carmen Jaspersen/Archiv

Lemke fordert vor Nord-Derby: "Spielen wie im Abstiegskampf"

Willi Lemke hat bei seinem Abschied als Werder-Aufsichtsrat der Bremer Mannschaft einen Tipp für das Nord-Derby am Samstag in Hamburg gegeben. "Ich rate dazu, zu spielen wie im Abstiegskampf", sagte der langjährige Manager des Fußball-Bundesligisten in der Nacht zum Dienstag.