Langstreckenläufer Hendrik Pfeiffer. © David Young/Archiv

Leichtathletik

Langstreckenläufer Hendrik Pfeiffer: Comeback in Hannover

Langstreckenläufer Hendrik Pfeiffer wird beim Marathon in Hannover sein Comeback geben. Der 24-Jährige vom TV Wattenscheid hat bei der Veranstaltung am 9. April für die Halbdistanz gemeldet, wie die Organisatoren am Dienstag bekanntgaben.