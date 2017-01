Hannovers Trainer Thomas Schaaf lächelt vor dem Spiel. © Arne Dedert/Archiv

Fußball

Kurz-Comeback von Thomas Schaaf

Thomas Schaaf gibt am Freitag ein Kurz-Comeback. Der frühere Bundesliga-Trainer coacht am Freitag eine Traditionsmannschaft von Werder Bremen beim Fußball-Hallenturnier in Oldenburg.