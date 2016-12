Fußball

Ein Doppelschlag von Domi Kumbela hat Eintracht Braunschweig gegen Arminia Bielefeld den achten Heimsieg der Hinrunde und die erneute Tabellenführung beschert.

Braunschweig. Der Torjäger der Braunschweiger traf am Sonntag beim 3:2 (1:1) in der 55. und 76. Minute für die Eintracht. Braunschweig ist durch den Sieg wieder Erster der 2. Fußball-Bundesliga vor dem VfB Stuttgart, der am Montag im Spitzenspiel auf Hannover 96 trifft. Neben Kumbela, der seine Saisontore zehn und elf erzielte, traf für den Gastgeber vor 20 760 Zuschauern Christoffer Nyman (30.). Die Bielefelder Tore erzielten Andreas Voglsammer (4.) und Fabian Klos (75.).

dpa