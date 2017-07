Max Kruse. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Kruse will auch diese Saison bei Werder bleiben

Max Kruse will auch in der kommenden Saison für den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen spielen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Bremen bleibe, ist sehr, sehr hoch", sagte der Stürmer am Freitag auf seiner eigenen Facebook-Seite: "Ich gehe ganz stark davon aus." Der Angreifer erklärte zudem: "Ich hatte das eine oder andere Angebot auf dem Tisch".