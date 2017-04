Fußball

Werder Bremen kann im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt wieder mit Max Kruse und Lamine Sané planen. Beide Leistungsträger kehrten am Freitag ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten zurück, nachdem sie in den Tagen zuvor pausiert hatten.

Bremen. Kruse litt nach dem Sieg im Nordderby gegen den HSV an einer leichten Fußprellung, Sané hatte einen grippalen Infekt. Weiter fehlen wird in Ingolstadt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dagegen Thomas Delaney, der nach einem Faserriss im linken hinteren Oberschenkel noch nicht wieder fit ist.

dpa