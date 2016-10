Fußball

Der 1. FC Kaiserslautern rechnet sich trotz des miserablen Saisonstarts etwas im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Spitzenreiter Eintracht Braunschweig aus.

Kaiserslautern. "Wir sind absolut nicht chancenlos und fahren nicht nach Braunschweig, um dort mit leeren Händen vom Platz zu gehen", versicherte Trainer Tayfun Korkut. Dabei ist der Tabellen-16. auswärts noch sieglos und hat mit insgesamt nur vier Toren in acht Spielen seine Liga-Tauglichkeit noch nicht unter Beweis gestellt.

Jedenfalls stehen der FCK und Korkut mächtig unter Druck, auch wenn Mittelfeldspieler Zoltan Stieber betonte: "Der Trainer macht eine sehr gute Arbeit, es passt zwischen ihm und der Mannschaft." Auch Sportdirektor Uwe Stöver und Vorstandsboss Thomas Gries sprachen dem 42-Jährigen in den letzten Wochen mehrmals ihr Vertrauen aus.

Die Statistik spricht sogar für die "Roten Teufel": Der letzte Sieg der Braunschweiger liegt über 31 Jahre zurück (2:1 im Mai 1985). Und in acht Zweitliga-Partien hat die Eintracht noch nie gegen Kaiserslautern gewinnen können.

Vor der Partie (20.15 Uhr/Sport 1) hat sich die personelle Lage beim FCK etwas entspannt. Zum ersten Mal könnte Innenverteidiger Ewerton auflaufen. Der Brasilianer gilt als Hoffnungsträger für die wackelige Defensive, musste aber bisher verletzt zuschauen. Bei der 1:2-Testspielniederlage vergangene Woche bei der SG Sonnenhof Großaspach sammelte er bereits erste Einsatzminuten.

Auch Torhüter Julian Pollersbeck, der sich im Training der U 21- Nationalmannschaft eine Beckenprellung zugezogen hatte, konnte wieder voll am Mannschaftstraining teilnehmen. Hoffnung keimte auf dem Betzenberg auch bezüglich eines Einsatzes von Stürmer Jacques Zoua auf. Nachdem Korkut einem Einsatz des mit zwei Treffern besten FCK-Schützen am Freitag noch kritisch gegenüberstand, sieht es nach den Trainingseinheiten am Wochenende so aus, als wäre er zumindest für eine Einwechselung bereit. Weiter fehlen der verletzte Daniel Halfar und der gesperrte Marcel Gaus.

dpa