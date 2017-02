Alexander Nouri. © Carmen Jaspersen

Fußball

Krise bei Werder wird immer schlimmer: 0:1 gegen Gladbach

Die sportliche Talfahrt von Werder Bremen nimmt langsam dramatische Züge an. Auch gegen den Lieblings-Heimgegner Borussia Mönchengladbach gelang den Norddeutschen am Samstag nicht der erste Sieg im Jahr 2017. Stattdessen setzte es für das Team des mehr denn je in der Kritik stehenden Trainers Alexander Nouri mit dem 0:1 (0:1) die vierte Niederlage in Serie, womit sich die Situation auch für den Bremer Trainer immer mehr zuspitzt.