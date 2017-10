Koschoreck meistert den Ironman auf Hawaii

Triathlon

Barsinghausen. Der Traum eines wohl jeden Langdistanz-Triathleten hat sich für Kersten Koschoreck erfüllt. Der Senior vom TSV Barsinghausen, der in der Altersklasse TM 55 an den Start geht, hatte sich nicht nur für den Ironman Hawaii qualifiziert, er hielt dann auch die bei diesem Rennen außergewöhnlichen Strapazen durch. Nach 11:36:51 Stunden war er offiziell ein Hawaii-Finisher. Der 42. Platz in seiner Altersklasse war der zusätzliche Erfolg.

Das Rennen auf Big Island ist mit keiner der anderen Ironman-Veranstaltungen, bei denen sich die 2500-Hawaii-Starter qualifizieren mussten, vergleichbar. Auch der Ironman Kopenhagen, bei dem Koschoreck sein Ticket gelöst hatte, war einfacher zu bewältigen. Die 3,8 Kilometer im Pazifik vor Kailua Kona waren allein durch den heftigen Wellengang extrem anspruchsvoll. Nach dem Startschuss in aller Frühe um 7.05 Uhr, der traditionell auf Hawaii aus einer alten Kanone kommt, spielte Koschorek seine Schwimmstärke aus und stieg nach 1:07:09 Stunden als 22. seiner Klasse aus dem Wasser. Ganz zufrieden war er damit aber nicht: „Ich habe keine schnelle Gruppe gefunden.“

Doch der etwas verhaltene Einsatz im Wasser hatte positive Folgen auf dem 180-Kilometer-Radkurs. Denn die Wendepunktstrecke durch die Lava-Wüste mit 1600 Höhenmetern und vor allem den berüchtigten Fallwinden forderte den Athleten alles ab. Nach dem Wendepunkt in Hawi drohten die Seitenwinde die Fahrer immer wieder von der Straße zu wehen. Ständiges Ge­genlenken, höchste Konzentration und die mittlerweile sengende Hitze machten ihnen das Leben sehr schwer. Mit 5:23:59 Stunden auf dem Rad war Koschoreck sehr zufrieden: „Das war auf der viel anspruchsvolleren Strecke nur wenig langsamer als in Kopenhagen.“

Doch die härteste Prüfung stand erst am Ende auf dem Programm: der Marathon. Keinen Schatten gab es auf dem Highway. Die Winde, die etwas Kühlung gebracht hätten, schliefen ein. „Es wurden Temperaturen von bis zu 50 Grad gemessen“, betonte Koschoreck. So wurde nicht das Laufen, sondern das Abkühlen des Körpers die vornehmliche Aufgabe. Eistonnen an jeder Verpflegungsstation brachten kurze Linderung. Doch nur bis zur Hälfte der Laufstrecke lief das Rennen nach Plan. Dann musste der Barsinghäuser den extremen Bedingungen Tribut zollen und das Tempo deutlich reduzieren. „Der Wind beim Radfahren und die Hitze haben zu viele Körner gekostet“, konstatierte er.

Das Ziel, Hawaii als Daylight-Finisher zu beenden, war damit außer Reichweite geraten. Nach nur fünfminütiger Dämmerung war es um 18.20 Uhr stockfinster. Wie jeder Athlet mit Leuchtstäben ausgerüstet, kam Koschoreck rund 20 Minuten später ins Ziel. Gefeiert wurde er aber wie jeder Finisher. Und zufrieden war er mit Platz 42 unter 134 Startern seiner Klasse dennoch. Nach einer Nacht Erholung konnte er Hawaii auch genießen. Dann begann mit Ehefrau Petra der entspannte Teil der weiten Reise: der Urlaub auf Hawaii.

Von Matthias Abromeit