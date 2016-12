Fußball

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss am Samstag beim FC Bayern München (15.30 Uhr) auf Offensivspieler Daniel Didavi verzichten. Der Zugang vom VfB Stuttgart fällt aufgrund seiner bekannten Knieproblemen aus.

Wolfsburg. "Er konnte das Knie in dieser Woche nicht so belasten, wir er und wir das gerne gehabt hätten", sagte Trainer Valérien Ismaël am Freitag am Rande des Abschlusstrainings, bei dem Didavi nicht mitwirken konnte.

dpa