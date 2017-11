Pferdesport

Knapper Sieg für Springreiter Rüping in Oldenburg

Beim internationalen Drei-Sterne-Springturnier in Oldenburg hat Philip Rüping (Mühlen) das Hauptspringen gewonnen. Der Angestellte von Paul Schockemöhle ging am Samstag als zweiter Starter ins Stechen der besten Sieben und blieb mit Messenger in 33,66 Sekunden fehlerfrei.