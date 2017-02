Fußball

In dem seit neun Jahren andauernden Zivilverfahren zwischen Ex-Fußballprofi Ivan Klasnic und seinen früheren Ärzten von Werder Bremen hat ein medizinischer Gutachter eine Kette von Fehlern bei der Behandlung ausgemacht.

Bremen. Der Gutachter sagte am Freitag vor dem Landgericht Bremen, eines der Hauptprobleme sei gewesen, dass "keiner so richtig zuständig war". Klasnic problematischen Nierenwerte seien seit 2002 bekannt gewesen und hätten engmaschig kontrolliert werden müssen. Dies sei in der Form nicht geschehen.

Der 37 Jahre alte Klasnic wirft Werders früherem Mannschaftsarzt Götz Dimanski und einer Internistin vor, seine Nierenerkrankung nicht erkannt und falsch behandelt zu haben. Folge seien zwei Nierentransplantationen im Jahr 2007 gewesen. In dem Verfahren geht es um einen Streitwert von mehr als 1,1 Millionen Euro. Klasnic spielte von 2001 bis 2008 für Werder Bremen. Seine Profi-Karriere hatte er trotz der Transplantationen erst 2013 beendet.

dpa