Khedira setzt Zeichen: "Man wird für seine Arbeit belohnt"

Das Kopfballtor war für Sami Khedira die schöne Abrundung einer auch für ihn persönlich hervorragenden Woche. Der 29-Jährige stellte in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Tschechien (3:0) und besonders beim 2:0 in Hannover gegen Nordirland unter Beweis, dass er auch auf dem Weg zur Fußball-WM in Russland eine feste Größe im deutschen Weltmeisterteam darstellt.