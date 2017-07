Kann der VfV Alvesrode die Germania ärgern?

Tischtennis

Grasdorfer gelten nach dem freiwilligen Rückzug in die 1. Bezirksklasse in Staffel 6 als Topfavorit auf die Meisterschaft. Doch die Concordia könnte ihnen gefährlich werden, auch der SV Altenhagen II hat sich bemerkenswert verstärkt.

Grasdorf. Für Germania Grasdorf schließt sich ein Kreis. Vor zehn Jahren sicherte sich die Germania in der 1. Bezirksklasse 6 nach einem spannenden Zweikampf mit der Zweitvertretung des SC Hemmingen-Westerfeld den Titel in dieser Spielklasse und schaffte innerhalb von drei Jahren den Durchmarsch bis in die Landesliga. Nach den Abgängen von Andrzej Stankiewicz, der eine Pause einlegt, und Udo Zlobinski, den es zum FC Bennigsen gezogen hat, haben sich die Grasdorfer freiwillig zurückgezogen.

Eigentlich wäre die Mannschaft stark genug gewesen, um in der Bezirksliga zu bestehen. „Aber aus beruflichen Gründen wird bei uns mit dem einen oder anderen Ersatz zu rechnen sein“, verrät Sprecher Michael Behrens. Trotzdem gibt es für ihn nur ein Ziel: „Wir wollen den Platz an der Sonne.“ Tatsächlich hält die Konkurrenz die Grasdorfer für eine Übermannschaft – Sergej und Juri Ussatchij, Marvin Künzel sowie Gunnar Oehme waren schließlich schon vor zehn Jahren Garanten für den Aufstieg. Bei dem soll es laut Behrens übrigens nicht bleiben: „Im Pokal rechnen wir uns auch große Chancen aus“, sagt der Sprecher.

Da schärfsten Rivalen in der Liga sind Absteiger Hannover 96 IV und Vizemeister VfV Concordia Alvesrode. „Wir wollen verletzungsfrei bleiben und so lange wie möglich um den Titel mitspielen“, sagt dessen Kapitän Andreas Wanza, der den Kreis der Aufstiegsanwärter um den SV Altenhagen II erweiter, der sich mit Christian Meier (FC Bennigsen) verstärkt hat. Darauf angesprochen, sagt Altenhagens Kapitän Kevin Scherer, dass „wir oben mitspielen und sehen wollen, ob wir die Favoriten ein wenig ärgern können. Die Staffel ist allerdings wirklich schwierig einzuschätzen.“

Bescheidener fällt die Zielsetzung von Marko Marini aus: „Wenn man uns Platz sieben anbietet, würden wir den sofort unterschreiben. Das wäre ein riesiger Erfolg“, sagt der Sprecher von Neuling FC Bennigsen III. Als wichtiger Baustein für den Klassenerhalt könnte sich Neuzugang Patrick Scheer erweisen, der mit Marini schon beim TSV Rethen ein exzellentes Doppel gebildet hat.

Zum Abstieg verdammt zu sein scheint die SG Lüdersen, die mit André Modrzejewska (SC Barienrode) und Nicolas Schulze (TTV 2015 Seelze) zwei Leistungsträger verloren hat.„Es werden sich wohl nur wenige Chancen bieten, zu punkten. Die gilt es konsequent zu nutzen“, sagt Sprecher Zeljko Tomicic.

Von Uwe Serreck