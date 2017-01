Der belgischen Radprofi Kenny De Ketele fährt vor dem deutschen Marcel Kalz. © Carmen Jaspersen

Radsport

Kalz und Keisse gehen bei Bremer Sixdays in Führung

Marcel Kalz (Berlin) und Iljo Keisse (Belgien) sind am ersten Tag des Bremer Sechstagerennens mit einer Runde Vorsprung in Führung gegangen. Das Radsport-Duo liegt nach dem letzten Rennen des ersten Tages am frühen Freitagmorgen vor Leif Lampater (Waiblingen) und Wim Stroetinga (Niederlande), wie die Veranstalter mitteilten.