Handball

Marcel Otto ist der siebte Neuzugang des Drittligisten für die nächste Spielzeit in der 3. Liga Ost, die Planungen sind damit aber noch nicht abgeschlossen.

Handball. Wenn Jürgen Bätjer sein runderneuertes Personal am Dienstag beim ersten gemeinsamen Training fragen wird, wer schon einmal in der 2. Liga aktiv gewesen ist, „werden nur wenige Finger nicht hochgehen“, sagt der Trainer von Handball Hannover-Burgwedel. Etwa der von Marcel Otto. Der 20-jährige Kreisläufer ist nach Pascal Kinzel, Thomas Bergmann, Florian Freitag, Timo Paternoga, Artjom Antonevitsch und Steffen Fischer bereits der siebte Neuzugang für die Saison 2017/2018 in der 3. Liga Nord – die Planungen sind damit aber noch nicht abgeschlossen.

Sieben Neuzugänge, sechs Abgänge – die HHB-Verantwortlichen hätten sich sicherlich einen ruhigeren Sommer gewünscht, machten laut Vorstandsmitglied Markus Mücke aus der Not aber eine Tugend. „Viele Dinge waren nicht geplant, aber nominell ist der 13-köpfige Kader jetzt definitiv besser besetzt als im vergangenen Jahr“, sagt Mücke. Mit seiner Frage will Bätjer eigentlich aber auf etwas anderes hinaus: Das Vergangene zählt nicht. „Es gilt, sich nicht auf dem Geleisteten darauf auszuruhen, sondern unser neues Projekt nach Kräften zu unterstützen“, sagt er. Der Kader sei zwar kleiner, dafür qualitativ besser, „und das brauchen wir auch, wenn man sieht, was da in der nächsten Saison alles so auf einen wartet. Da muss jeder ganz viel Verantwortung übernehmen.“

Dazu gehört nun auch Marcel Otto. Der 20-Jährige kommt vom LHC Cottbus (Oberliga Ostsee-Spree), spielte dort zwei Jahre in der Jugend-Bundesliga. Der HHB besorgte ihm einen Ausbildungsplatz, weshalb er gleich für drei Jahre in Burgwedel unterschrieben hat. Bevor Otto eine Wohnung in der Nähe beziehen wird, wohnt er bei seinem Kumpel und Eintracht-Spieler Max Berthold in Hildesheim. Sein neuer Club trainiert bis zum 14. Juli, legt dann eine zwölftägige Pause ein und startet dann am 26. Juli in die heiße Phase mit sieben Testspielen in eigener Halle.

Die Testspiele: VfL Potsdam (29. Juli, 18 Uhr), HF Springe (4. August, 18 Uhr), TuS Spenge (6. August, 16 Uhr), HSG Schaumburg Nord (8. August, 19.30 Uhr), HSG Northeim (11. August, 19 Uhr), MTSV Habenhausen (12. August, 17 Uhr), TSG Altenhagen-Heepen (22. August, 19.30 Uhr)

Von Christoph Hage