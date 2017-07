Leichtathletik

Bei der U-20-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbands steigert sich der Arnumer in Diensten des TK Hannover im Dreisprung von Versuch zu Versuch – und landet bei 14,34 Metern und Platz fünf. Dafür gibt es ein Lob von Landestrainer Frank Reinhardt.

Arnum. Die Einladung zur U-20-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbands nach Mannheim hat Julian Hey gerechtfertigt. Der Arnumer im Trikot des VfL Eintracht Hannover war erst spät durch einen Ausfall eines anderen Springers ins internationale Feld in Mannheim hineingerutscht. Doch mit der persönlichen Bestweite in einem Freiluftwettkampf von 14,34 Metern und Platz fünf im Dreisprung zeigte Hey, dass er dort hingehörte.

Dabei steigerte sich der Arnumer kontinuierlich. Nach 14,04 Metern im ersten Versuch und 14,26 Metern in Durchgang drei zeigte er Nervenstärke und legte mit dem finalen Wurf seine beste Weite hin. „Ich bin sehr zufrieden. Julian hat das wirklich sehr gut gelöst, immerhin war das sein erster Wettkampf vom 13-Meter-Balken“, resümierte Landestrainer Frank Reinhardt.

Auch der zweite Tag in Mannheim verlief zur vollsten Zufriedenheit von Hey – allerdings war das nicht sein Verdienst. Freundin Merle Homeier vom VfL Bückeburg wurde im Weitsprung mit 6,19 Metern Zweite und löste damit ihr Ticket zur U-20-Europameisterschaft in Grosseto. Hey wird in der Toskana allerdings nicht dabei sein, dafür hätte er 14,60 Meter weit springen müssen. „Davon ist er noch zu weit weg“, sagte der Coach.

Von Matthias Abromeit