Fußball

Andries Jonker muss bei seinem Trainer-Debüt für den VfL Wolfsburg am Samstag beim FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) gleich auf vier Stammspieler verzichten. Neben Torhüter und Kapitän Diego Benaglio (Hüftprobleme) fallen auch die angeschlagenen Paul Seguin und Josuha Guilavogui sowie der erkrankte Christian Träsch aus.

Wolfsburg. Das teilte der Tabellen-14. der Fußball-Bundesliga am Freitag mit. Der 54 Jahre alte Jonker hatte am Montag das Traineramt vom beurlaubten Valérien Ismaël übernommen. Der Niederländer Jonker ist bereits der dritte Chefcoach des VfL in der aktuellen Saison.

dpa