Leichtathletik

Sie bringt die drittbeste Vorleistung mit und kann sich noch steigern: Johanna Paul (14) vom TuS Wunstorf zählt bei der deutschen Meisterschaft im Blockwettkampf zu Anwärterinnen auf Edelmetall. Problematisch erscheint allein der Diskuswurf.

Leichtathletik. Das Ziel für Johanna Paul ist klar. „Ich will auf das Treppchen kommen“, sagt die 14-Jährige vom TuS Wunstorf. Am Sonnabend steigt in Lage die deutsche Meisterschaft der Blockwettkämpfe und für Johanna stehen gleich am ersten Tag bei den W-14-Schülerinnen die fünf Disziplinen im Block Wurf an. 100 Meter, 80 Meter Hürden, Weitsprung sowie Diskuswurf und Kugelstoß lautet ihr Programm. Mit ihren bei der Landesmeisterschaft erzielten 2551 Punkten geht sie mit der drittbesten Vorleistung aller 35 Teilnehmerinnen an den Start.

Potenzial zur Steigerung ist noch da. Das Sprinten und Springen liegt der Wunstorferin. Und im Kugelstoß, ebenfalls ein Steckenpferd von Johanna, holt sie die Kraft für die Weiten aus den Beinen. Platz eins in Niedersachsen auch in dieser Disziplin ist ein Beweis für diese Stärke. Nur der Diskuswurf war bisher die Achillesferse. Weiten von unter 20 Metern passten so gar nicht zu den Leistungen der anderen Disziplinen. „Da habe ich aber zuletzt viel trainiert“, sagt die Nachwuchsmehrkämpferin. Im Training landete die Ein-Kilogramm-Scheibe schon jenseits der 20-Meter-Marke – das Ziel auch für die Würfe in Lage. Wurf-Trainer Friedrich Eilers wird im Carl-Reiche-Stadion ebenfalls über die Resultate wachen und die im Urlaub weilende Trainerin Wenke Görlich vertreten. Und wenn dann im Weitsprung sogar noch die Fünf-Meter-Marke fällt, kann Johanna ihren Traum vom Edelmetall bei der deutschen Meisterschaft wahr werden lassen.

Eine andere Wunstorfer Nachwuchs-Athletin hat ebenso eine große Aufgabe vor sich und misst sich mit der nationalen Elite. Sarah Fleur Schulze startet bei der DLV-U-20-Gala in Mannheim. Qualifikationsleistungen gibt es für dieses Meeting nicht. Es werden stets nur die Besten des Landes eingeladen – in diesen erlauchten Kreis ist Schulze mit ihrem 800-Meter-Rennen in 2:10,88 Minuten bei der Landesmeisterschaft gelaufen. Auch in Mannheim wird sie ihre zwei Runden drehen.

Von Matthias Abromeit