Leichtathletik

Ihre Bestleistung hat Johanna Paul vom TuS Wunstorf um stattliche 197 Zähler verbessert. Platz zwei im Blockwettkampf bei der deutschen Endrunde in Lage war der Lohn für die W-14-Schülerin.

Leichtathletik. Eine immense Steigerung, zwei Rekorde und am Ende die Vizemeisterschaft – die Premiere bei der deutschen Meisterschaft endete für Johanne Paul vom TuS Wunstorf mit ihrem bisher größten Triumph. In Lage kam sie bei der DM in den Blockwettkämpfen bei den W-14-Schülerinnen auf 2748 Punkte im Block Wurf. Nur Larissa Stiehler (LV Erzgebirge) war mit 2767 Zählern um eine Kleinigkeit besser. Doch den Rest des immerhin 22-köpfigen Feld hängten die beiden Besten Deutschlands um rund 150 Punkte ab.

Das Duell begann für die Wunstorferin mit einem 5,05-Meter-Satz im Weitsprung. Endlich wieder über fünf Meter – aber es war genau die gleiche Weite wie die der Rivalin. Beim Diskuswurf hatte sich das intensive Training der vergangenen Wochen bezahlt gemacht: 28,68 Meter, sieben Meter weiter als bisher. Doch Stiehler war um noch drei Meter besser.

Es folgte Johannas größter Auftritt. 11,72 Sekunden im 80-Meter-Hürden-Sprint. Damit toppte die Wunstorferin nicht nur den 14 Jahre alten Niedersachsen-Rekord von 11,74 Sekunden und sprintete auch in dieser Disziplin an die zweite Stelle der deutschen Jahresrangliste, sie übernahm in Lage auch die Führung.

Kugelstoß entscheidet

Doch im Kugelstoß wechselte diese erneut. „Larissa Stiehler hatte in ihrem letzten Versuch einen Superstoß auf 12,82 Meter“, kommentierte Vater Joachim Paul. Das brachte die Tochter mit ihren 10,66 Metern wieder ins Hintertreffen. Über 100 Meter hatte zwar wieder Johanna Vorteile, doch trotz der persönlichen Bestzeit von 12,63 Sekunden reichte es nicht ganz. Nur bis auf 19 Punkte kam sie an Stiehler heran.

Die Enttäuschung hielt sich aber in Grenzen. Denn auch beim Gesamtresultat hatte Johanna Großes geleistet. Auch ihre 2748 Zähler, 197 mehr als bisher, bedeuteten Niedersachsen-Rekord. Den hatte zuvor die Braunschweigerin Lara Groenewold mit 2706 Punkten gehalten.

Der erste DM-Auftritt war aber nicht nur wegen des sportlichen Erfolges ein großes Erlebnis. „Es ging nicht mehr nur gegen Gegner aus Garbsen oder Neustadt. Da war Bayrisch, Schwäbisch oder Sächsisch zu hören. Eine ganz andere Welt“, sagte der Vater. Und als Belohnung gab es noch eine weitere Sprache zu hören. Zurück in Wunstorf wurde es italienisch. Johanna Paul bekam ihre Lieblingspizza aus dem Backofen. „Auch wenn man dort am Wochenende oft anderthalb Stunden warten muss. Aber wir haben schon von der Fahrt aus bestellt.“

Von Matthias Abromeit