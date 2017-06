Taekwondo

Die Vollkontakt-Kämpferin der SV Arnum sichert sich bei der offenen ostdeutschen Meisterschaft in Schönebeck in souveräner Manier Gold. Im Finale feiert die 17-Jährige einen 36:7-Abbruchsieg. Auch ihre vier Teamkollegen wissen zu überzeugen und kehren nicht mit leeren Händen nach Hause zurück.

Arnum. Drei Titel sowie einmal Silber und Bronze – das ist die Ausbeute des Quintetts der SV Arnum bei der offenen ostdeutschen Meisterschaft in Schönebeck gewesen. Was Trainerin Stefanie Katz und ihre Vollkontaktkämpfer gleichsam freute: Dank einer hochwertigen elektronischen Messtechnik gab es auf allen drei Kampfflächen korrekte Trefferentscheidungen.

Mit drei souverän gewonnenen Kämpfen holte Fabian Baldzer bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm Gold. Der 18-Jährige entschied das Viertelfinale durch Abbruch beim Stand von 35:9 in der zweiten Runde für sich, ließ in der Vorschlussrunde einen technischen K. o. folgen und wies im Finale Lokalmatador Eric Götsche per Abbruchsieg in der dritten Runde beim Stand von 30:10 in die Schranken. Für den zweiten Titel zeichnete seine Trainingspartnerin Johanna Beyer verantwortlich – sie triumphierte bei den Frauen bis 57 Kilogramm. Die 17-Jährige setzte sich im Finale mit schnellen überraschenden Kopftechniken per Abbruchsieg beim Stand von 36:7 zu Beginn von Runde zwei gegen die Leipzigerin Anne Löscher durch. Für das dritte Gold sorgte die erst elfjährige Leticia Weinrich. Trotz geringeren Gewichts bezwang sie im Finale der B-Jugendlichen bis 33/37 Kilogramm die Berlinerin Nele Dietrich mit 34:25.

Der neunjährige Stefanos Tzagas zog im finalen Kampf bei den C-Jugendlichen bis 29 Kilogramm gegen den größeren und erfahreneren Yasim Limani aus Berlin den Kürzeren und holte Silber. Bronze gab es für Weiß-Gelbgurt Ayana Hilmer in der weiblichen B-Jugend bis 51 Kilogramm.



Von Ulrich Bock