Fußball

Fußball-Profi Thomas Delaney vom Bundesligisten Werder Bremen hat sich beim 2:0 am Samstag beim FSV Mainz 05 das Jochbein gebrochen und zudem eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Bremen. Der im Winter verpflichtete Däne dürfte damit am Freitag im Spiel beim VfL Wolfsburg ausfallen. Das teilte Werder am Sonntag mit. Der 25 Jahre alte Torschütze zum zweiten Bremer Tor war mit Gegenspieler Jhon Cordoba zusammen gestoßen und musste anschließend ausgewechselt und ins Krankenhaus zur genauen Untersuchung gebracht werden. Delaney soll vorerst in Mainz bleiben und erst am Montag mit dem Zug zurück nach Bremen fahren.

dpa