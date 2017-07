Rudern

Rotiert der Ruder-Vierer zurück zum Erfolg? Frauke Hundeling startet in Luzern in der EM-Formation. Marie-Cathérine Arnold und Carlotta Nwajide kämpfen hingegen im Zweier gegeneinander.

Hannover. Christian Held gerät ins Schwärmen. „Der Rotsee ist schon etwas Besonderes, landschaftlich einmalig eingebettet in die Berge“, sagt der Sportvorstand des DRC Hannover. Und das Gewässer in der Nähe von Luzern gilt als Nonplusultra für die Ruderer. Die Rotsee-Regatta genießt einen legendären Ruf, ein Erfolg dort hat einen ähnlichen Wert wie ein Titel bei großen internationalen Meisterschaften.

Held ist stolz, dass für die Weltcup-Rennen in der Schweiz gleich vier Hannoveraner vom Deutschen Ruderverband nominiert worden sind – drei vom DRC und Olympiateilnehmerin Marie-Cathérine Arnold vom HRC.

Besonders im Blickpunkt steht DRC-Sportlerin Frauke Hundeling. Der 22-Jährigen war bei den Europameisterschaften in Racice (Tschechien) ein großer Erfolg im Doppelvierer gemeinsam mit Daniela Schultze (Potsdam), Charlotte Reinhardt (Dorsten) und Frieda Hämmerling (Kiel) gelungen. Das Quartett, das sich erst in dieser Saison zusammengefunden hat, gewann bei seiner internationalen Premiere gleich EM-Gold. Und zu dieser Besetzung kehrten die Bundestrainer für Luzern zurück, nachdem eine veränderte Crew beim Weltcup in Posen nicht in die Medaillenränge fuhr. In Luzern hofft die Crew, nun an das Resultat von Racice anknüpfen zu können.

Zwei Hannoveranerinnen fahren im Doppelzweier mit – in verschiedenen Booten. Die 21-Jährige Carlotta Nwajide und ihre Bootspartnerin Julia Leiding (Rostock) kämpfen um die Fahrkarte zur Weltmeisterschaft in Florida Ende September gegen Arnold und Julia Richter (Berlin). Nwajide/Leiding waren in Racice Vierte, die 25-jährige Arnold und Richter haben aber unter anderem als Rio-Starter große internationale Erfahrung. „Es ist auch möglich, dass nach dem Rennen in Luzern diese Bootsklasse neu formiert wird,“ sagt Held.

Bewähren will sich in Luzern auch Julius Peschel vom DRC im Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann. Sollten er sowie die Kollegen Patrik Stöcker (Siegburg), Sven Keßler und Jonathan Koch (beide Frankfurt) einen guten Finalplatz erkämpfen, winkt das WM-Ticket. Zuletzt hatte das Quartett fleißig in Hannover trainiert.

Von Carsten Schmidt