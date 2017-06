Basketball

Hujic und Bacak rücken in Baskets-Profikader vor

Marko Bacak und Haris Hujic rücken in der kommenden Saison in den Bundesliga-Kader des Basketball-Vizemeisters EWE Baskets Oldenburg vor. Der 21 Jahre alte Center und der 20 Jahre alte Guard spielten bisher in der drittklassigen Liga ProB und haben bei den Baskets Zweijahresverträge.