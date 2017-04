Fußball

Auch nach dem brisanten Niedersachsen-Derby in Hannover will Innenminister Boris Pistorius (SPD) die Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen weiter aus der Länderkasse zahlen.

Hannover. Das Land wolle sich auch in Zukunft die Kosten für gewaltige Polizeieinsätze nicht von den Vereinen zurückholen, sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). "Veranstaltungen können nicht davon abhängig sein, ob ich mir die Rechnung für den Polizeieinsatz leisten kann." Auch in der Vergangenheit hatte Pistorius diese Position vertreten. Bremen schickt dagegen regelmäßig Rechnungen für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen an die DFL.

Allerdings müsse künftig eine bessere Abstimmung mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) erreicht werden, sagte Pistorius. Ähnlich hatte sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geäußert. Am Wochenende waren im Norden mit den Partien Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig und Werder Bremen gegen Hamburger SV gleich zwei Hochrisikospiele angesetzt. Am Samstag und Sonntag waren Großaufgebote der Polizei im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.

dpa