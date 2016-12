Herthas Trainer Pal Dardai steht vor Spielbeginn an der Seitenauslinie. © Soeren Stache/Archiv

Fußball

Hertha BSC droht gegen Bremen Ausfall von Stark und Weiser

Hertha BSC muss im kommenden Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Werder Bremen (18.30 Uhr) womöglich auf Niklas Stark und Mitchell Weiser verzichten. U21-Nationalspieler Stark fehlte nach dem 3:2-Auswärtssieg in Wolfsburg im Training am Sonntag mit Muskelproblemen.