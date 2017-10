Herbe Rückschläge für Frielingerinnen

Tischtennis

Binnen zwei Tagen sind zwei wichtige Spielerinnen ausgefallen bei Frauen-Verbandsligist SV Frielingen. Hilfe soll aus der zweiten Mannschaft kommen, klar ist aber: Es wird schwierig für die Garbsenerinnen, diese Saison überhaupt durchzustehen – so arg sind die Rückschläge.

Tischtennis. An das Sportliche denken die Frauen des SV Frielingen aktuell nicht, das Verbandsliga-Derby am Freitag um 20 Uhr gegen den TTV 2015 Seelze ist nur insofern ein Thema, als die Gastgeberinnen versuchen, ein Quartett zusammenzubekommen. „Bei uns geht es nun nur um die Gesundheit, alles andere tritt in den Hintergrund“, sagt Teamsprecherin Birgit Franzen, die es am schlimmsten getroffen hat. Sie muss mit einem Bandscheibenvorfall für den Rest des Jahres pausieren. Nadine Hummel fällt mit Bänderriss am Knöchel aus – diese beiden üblen Diagnosen wurden binnen zwei Tagen gestellt.

Aus der zweiten Mannschaft wird Andrea Kolbien in die Bresche springen. „Wie wir das aber in den nächsten Wochen lösen werden, steht noch nicht fest“, sagt Kolbien und fügt hinzu: „Das Festspielen in höheren Klassen gibt es ja nicht mehr. Wir versuchen also, die Saison mit beiden Mannschaften irgendwie durchzuziehen. Das ist eine große Herausforderung.“

Angesichts der Umstände kommentiert Gäste-Trainer Alexander Vogel: „Das ist total bitter für die Frielingerinnen und tut uns sehr leid. Sport ist eben nicht alles, wir hoffen, dass sie bald wieder gesund sind.“

Landesligist TSV Bokeloh hat erst eine Partie gespielt, nun kommen zwei weitere hinzu. Am Freitag um 20 Uhr kommt Hannover 96 III, am Sonntag (14 Uhr) der TSV Steinbergen.

Die Frauen des SV Frielingen II bekommen am Freitag (20 Uhr) beim TuS Gümmer II Hilfe von Anke Sprengel. Der TTV Seelze III hat es am Sonnabend um 13 Uhr daheim mit dem MTV Engelbostel-Schulenburg II zu tun.

Männer-Landesligist TTV 2105 Seelze II täten nach zwei Niederlagen die ersten Zähler gut, weiß Vogel. „Jetzt ist die Chance auf jeden Fall da.“ Am Sonnabend haben die Seelzer eine Doppelaufgabe: Zunächst erwarten sie um 13 Uhr den MTSV Eschershausen, um 18 Uhr kommt der SV Teutonia Sorsum. „Für eine junge Mannschaft wie unsere ist das physisch kein Problem“, sagt Vogel.

Der TSV Hagenburg II muss einstweilen auf Daniel Hoppe verzichten, der sich einen Außenmeniskus-Schaden zugezogen hat. In der Bezirksoberliga Süd geht es am Sonnabend um 15 Uhr zum Post SV Alfeld. „Sie haben dort langsame Tische und einige Material-Spezialisten, von daher wird es nicht leicht“, sagt Kapitän Carsten Linke. Bei den Hagenburgern wird Spielertrainer Daniel Degener zum Einsatz kommen. „Es steht zu befürchten, dass Daniel Hoppe in der Hinrunde ausfallen könnte“, sagt Linke. In der Staffel Nord spielt der TTV Seelze III am Sonntag um 18 Uhr beim SC Hemmingen-Westerfeld II.

Von Stefan Dinse