Philipp Wollscheid. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Henrique und Wollscheid Wechselkandidaten beim VfL

Bruno Henrique und Philipp Wollscheid könnten den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg in diesem Winter noch verlassen. "Bei Bruno ist es in der Tat so, dass es einige Anfragen aus Brasilien gibt", sagte Sportchef Olaf Rebbe vor der Abreise des VfL am Mittwoch aus dem Trainingslager im spanischen La Manga.