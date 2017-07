Zu Silber gesprintet: Der Helstorfer Routinier Nils Benze (rechts) überzeugt in der 4x-100-Meter-Staffel. Im Ziel fehlen 25 Hunderstel zu Platz eins. © Abromeit

Leichtathletik

Die Routiniers haben bei der deutschen Meisterschaft alles gezeigt, was sie leisten können. Dafür sind die Athleten des SV Germania Helstorf und des TV Lohnde mit reichlich Edelmetall belohnt worden.

Leichtathletik. Medaillen fast wie am Fließband – die deutsche Meisterschaft der Senioren ist für die Routiniers aus Helstorf und Lohne zu einer wahren Medaillenflut geworden. Zwei Titel waren nur die Spitze des Edelmetall-Rausches.

Diesen hatte Andreas Oppe am ersten der drei Meisterschaftstage im historischen Weinau-Stadion begonnen. Der M-50-Senior vom SV Germania Helstorf drehte im 400-Meter-Hürden-Rennen seine Runde in 65,62 Sekunden. Das war der erste Titel. Beim zweiten Auftritt kam für Oppe in 57,89 Sekunden Bronze über 400 Meter hinterher. Doch nur knapp zwei Stunden später lief Oppe wieder als Sieger ins Ziel. Als Schlussläufer der M-50/55-Staffel der StG Helstorf-Lohnde-Holzminden, die mit Carsten Schuh, Heiko Tute, Gert Deppe und Oppe nur aus Helstorfern bestand, trug er nach 49,26 Sekunden für die 4x100 Meter das Staffelholz ins Ziel. Die Rivalen der LG Rems-Welland (49,57) waren bezwungen. Platz sechs über 200 Meter (26,12) komplettierte Oppes vierfachen Einsatz.

Andreas Oppe von Germania ist Mann des Wettkampfs

„Für mich war Andreas der Held des Wochenendes“, urteilte Holger Geweke vom TV Lohnde. Dabei hatte auch Geweke seine vier Starts und holte dabei drei Medaillen. Die erste ersprintete der M-40-Läufer über 400 Meter. 55,32 Sekunden brachten ihm Bronze. Dabei war Meister Oliver Seibel (55,00) aus Ludwigshafen nicht weit enteilt.

Kurz darauf gab es für das 4x100-Meter-Quartett der M-40/45-Senioren der StG Helstorf-Lohnde-Holzminden Silber. Der Holzmindener Frank Sander, Geweke sowie die Helstorfer Nils Benze und Matthias Bansa liefen hinter der LG Kindelsberg/Kreuztal (47,06) in 47,31 Sekunden zu Silber. „Wir hatten gute Wechsel und ein optimales Rennen. Weil aber drei von uns lange verletzt und noch nicht wieder in Topform waren, reichte es nicht. Die anderen waren besser“, räumte Benze ein. Die Titelverteidigung klappte nicht.

6,21 Meter im Weitsprung reichen nicht ganz

Gewekes Serie ging im Weitsprung weiter. Der Traum vom Titel reichte aber nur bis zum fünften Durchgang. Bis dahin führte Geweke mit 6,21 Metern. Doch im letzten Durchgang übernahm Ive Kiesling aus Grimmen mit 6,30 Metern die Führung. Geweke konnte nur noch mit 6,24 Metern kontern und wurde Vizemeister. „Meine Waden waren vom 400-Meter-Rennen vom Vortag noch fest“, kommentierte Geweke, der danach noch Fünfter über 200 Meter (24,87) wurde.

400-Meter-Medaillen holten auch die M-50-Senioren aus Hels-torf. An Meister Roland Gröger (53,32) aus Berlin gab es kein Vorbeikommen. Dahinter freilich lieferten sich zwei Helstorfer ein internes Duell um die weiteren Plaketten. Carsten Schuh hatte nach 57,09 Sekunden einen winzigen Vorsprung vor Bronze-Mann Gert Deppe (57,10). Schuh beendete schließlich seinen Meisterschaftsauftritt mit Rang fünf über 200 Meter (25,56).

Von Matthias Abromeit