Horst Heldt spricht bei einer Pressekonferenz. © Peter Steffen

Fußball

Heldt bei 96-Training: "Schnellstmöglich alle kennenlernen"

Manager Horst Heldt von Hannover 96 hat seine Ankündigung, nah an der Mannschaft arbeiten zu wollen, gleich an seinem zweiten Arbeitstag wahr gemacht. Der 47-Jährige schaute am Dienstag bei der ersten Trainingseinheit des Tages vorbei und unterhielt sich danach auch mit Trainer Daniel Stendel.