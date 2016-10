Bremens Trainer Alexander Nouri steht beim Interview. © Carmen Jaspersen

Heimstarke Bremer warnen vor auswärtsschwachen Freiburgern

Werder Bremens Trainer Alexander Nouri hat vor dem Spiel gegen den auswärtsschwachen SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) gewarnt. Während die Breisgauer im eigenen Stadion alle vier Partien für sich entscheiden konnten, holten sie in bislang vier Begegnungen in der Fremde keinen Punkt.