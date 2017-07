Tischtennis

Verbandsligaspieler des SC Hemmingen-Westerfeld ist mit seinem alten Weggefährten Klaus Hellmann erfolgreich im Doppelwettbewerb der Europameisterschaft der Senioren unterwegs. Auf sich allein gestellt, scheidet er gegen einen Gegner aus, mit dem er schon einmal Bekanntschaft gemacht hat.

Hemmingen-Westerfeld. Bei der Eröffnungsfeier der Europameisterschaft der Senioren in Helsingborg lief „The Winner Takes It All“ von ABBA. Zum Sieg hat es für Guido Hehmann und seinen Partner Klaus Hellmann zwar nicht gereicht, doch Gewinner waren sie trotzdem. Mit der Freude über Bronze im Doppelwettbewerb der Altersklasse Ü 50 widerlegten sie die Kultband – die Startnummer 777 hatte ihnen Glück gebracht.

Im Halbfinale verkaufte sich das Duo – Hehmann, der für den SC Hemmingen-Westerfeld an die Tische tritt, kennt Hellmann von seinem Heimatverein Spvg. Niedermark – gegen die Welt- und zweifachen Europameister Yury Illarionov/Igor Roldugin aus Russland beim 11:8, 4:11, 11:7, 5:11, 9:11 teuer. „Wir hätten auch durchaus gewinnen können, denn spielerisch konnten wir absolut Paroli bieten. Wir lagen im fünften Satz sogar mit 7:4 vorn, baer unsere Konkurrenten verfügen über hammermäßig viel Erfahrung, wir konnten am Ende nichts mehr ausrichten“, sagte Hehmann. „Die Stimmung dabei war der Wahnsinn. Von den 2200 Teilnehmern kamen rund 900 aus Deutschland, die uns gefühlt alle den Rücken gestärkt haben. Natürlich waren wir nach der Führung erst enttäuscht, aber letztendlich überwog die Freude über Bronze bei uns deutlich“, resümierte der 51-Jährige, der an der Seite von Hellmann vor zwei Jahren in Alicante bereits im Viertelfinale gescheitert war. In den Runden zuvor hatte das Duo wenig Mühe, erst im Achtelfinale mussten die langjährigen Weggefährten alles in die Waagschale werfen, um sich gegen die Schweden Christer Larsson und Bo Lindmark mit 12:10, 4:11, 12:14, 11:5, 12:10 durchzusetzen.

Im Einzel ließ der Hemminger in seiner Gruppe mit drei Siegen in drei Spielen keinerlei Zweifel aufkommen. Nach einem Freilos wartete in der 2. Hauptrunde mit dem Deutschen Ralf Jung ein eher ungeliebter Kontrahent: Vor zwei Jahren waren sich die beiden in Spanien schon einmal gegenübergestanden. Wie damals zog Hehmann den Kürzeren – diesmal mit 9:11, 7:11, 11:8, 11:6, 10:12. „Ich konnte es erst gar nicht fassen: 400 Starter in meiner Altersklasse – und ich treffe ausgerechnet wieder auf Jung, der defensiv wirklich stark unterwegs ist“, sagte der Hemminger. „Beim Sport-Club haben wir keinen Spielertypen dieser Art, sodass mir da das Training fehlt. Niklas Otto studiert leider auswärts und ist fürs Training nur selten vor Ort.“

Martin Scholz – ebenfalls vom SC Hemmingen-Westerfeld – rückte im Einzel bis in die 4. Hauptrunde vor. Dort musste er sich in drei Sätzen dem Ungarn Sandor Varga geschlagen geben. Das Aus im Doppel kam für ihn und Partner Michael Kleber (TSG Ahlten) im Achtelfinale – auch für sie waren die Russen Illarionov und Roldugin die Endstation. Klaus Fick schied in der Ü 65 in der Runde der letzten 128 gegen den Tschechen Rudolf Pavlicek aus. Im Doppel unterlag der Akteur des TSV Ingeln-Oesselse in der 1. Hauptrunde an der Seite von Siegfried Jeismann mit 0:3 gegen die Tschechen Frantisek Just/ Milan Rakovicky.

Von Martina Emmert