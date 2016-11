Fußball

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat am Samstag mit einem 1:1 (1:0) gegen die zweite Vertretung von Werder Bremen den dritten Heimsieg der Saison verpasst. Tommy Grupe (25.) erzielte vor 12 500 Zuschauern im Ostseestadion das Tor für das Team von Trainer Christian Brand, das die Begegnung nach der Roten Karte wegen Foulspiels für Marco Kofler (79.) dezimiert beenden musste.

Rostock. Maximilian Eggestein (80./Foulelfmeter) traf für die Bremer, die nun schon vier Spiele in Serie nicht mehr verloren haben.

In einer vor allem in der ersten Halbzeit an Höhepunkten äußerst armen Partie fanden die Hausherren ohne den gesperrten Timo Gebhart nur selten zu zwingenden Aktionen. Das Führungstor resultierte aus einer Ecke von Stefan Wannenwetsch, die Grupe freistehend zu seinem zweiten Saisontor einköpfte.

Nach dem Wechsel steigerten sich die Hanseaten und spielten sich auch einige gute Gelegenheiten heraus. Werders Torhüter Eric Oelschlägel parierte jedoch wiederholt glänzend. Dann kostete den Mecklenburgern ein umstrittener Strafstoß, den Eggestein sicher verwandelte, den Sieg.

