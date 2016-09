Fußball

Hannover 96 gehen vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SV die Innenverteidiger aus. Neben dem gesperrten Salif Sané fällt am Mittwoch (17.30 Uhr) auch der Brasilianer Felipe aus.

Hannover. Er steht wegen einer Hüftzerrung nicht zur Verfügung. Trainer Daniel Stendel wird wahrscheinlich wieder auf den Norweger Stefan Strandberg zurückgreifen, der vorigen Sonntag beim 3:3 in Bielefeld an zwei Gegentoren maßgeblich beteiligt war.

"Die Marschroute bleibt, mutig nach vorn zu spielen", kündigte der 96-Coach am Dienstag an. Nach zwei sieglosen Spielen steht der Top-Favorit in der 2. Fußball-Bundesliga unerwartet unter Druck. Die Euphorie unter den Anhängern, die nach zwei Siegen zum Saisonstart sehr groß war, hat sich gelegt. Für das Karlsruhe-Match wurden bisher nur 28 000 Eintrittskarten verkauft.

dpa