Hannovers Trainer Daniel Stendel. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Hannovers Trainer rechnet mit Braunschweig-Aufstieg

Hannovers Trainer Daniel Stendel rechnet mit dem Aufstieg des Nachbarn Eintracht Braunschweig in die 1. Fußball-Bundesliga. "Wer im Winter vorne steht, hat die Qualität am Ende ganz oben zu stehen", sagte der 96-Coach am Mittwoch über den bei Hannover-Fans wenig beliebten Spitzenreiter.