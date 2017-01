Noah Joel Sarenren Bazee. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Hannovers Sarenren Bazee erneut verletzt

Noah Joel Sarenren Bazee von Hannover 96 ist erneut verletzt. Das Stürmertalent des Fußball-Zweitligisten nahm am Mittwoch im Trainingslager in Jerez de la Frontera wieder nicht an den Übungseinheiten des Mannschaft teil und wurde im Hotel behandelt.