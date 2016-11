Düsseldorfs Julian Schauerte (v.) und Edgar Prib von Hannover kämpfen um den Ball. © B. Thissen

Fußball

Hannover verpasst die Tabellenspitze: 2:2 in Düsseldorf

Hannover 96 hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Am Freitagabend kamen die Niedersachsen trotz einer guten Leistung beim Tabellenvierten Fortuna Düsseldorf nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus.