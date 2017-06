Kanupolo

Der Regen prasselt an diesem feucht-schwülen Sonntag herab und wirbelt die sonst glatte Wasseroberfläche des Maschsees auf. Aber nicht allein. Am Wochenende fand am Maschsee, an exponierter Stelle im Herzen Hannovers, die norddeutsche Meisterschaft im Kanupolo statt. Gute Werbung für den unbekannten Sport.

Hannover. „Wir spielen auch bei Regen, nass werden wir ja ohnehin“, sagt Hans Kürsten von der KG List und lacht. Er ist Wettkampfleiter an den beiden Meisterschaftstagen. Kanupolo, das ist eine Mischung aus Handball und Basketball. Im Wasser, mit Boot und Paddel. Das Tor hängt zwei Meter über der Wasseroberfläche, der Ball wird geworfen. Ein bisschen Härte und ein bisschen Schubsen gehören auch dazu. Aber alles sehr fair.

Es ist einige Zeit her, dass es zuletzt Kanupolo auf dem Maschsee zu sehen gab. Endlich wieder, findet Kürsten: „Das ist eine sehr schöne Ausrichtungsstätte, eine der besten Deutschlands, was den Publikumsverkehr betrifft. Das ist für uns eine Super-Möglichkeit, den Sport voranzubringen.“

Was auf den ersten Blick wie verwirrender Bootshandball mit einem Basketball-Korb in luftiger Höhe wirken mag, entpuppt sich für die vielen Laien, die zusehen, schnell als actionreicher Hingucker. Ein Mix aus Kraft, Ausdauer und jeder Menge Technik. Und die Organisatoren von der KG List haben natürlich vorgesorgt: Überall hängen laminierte Flyer, die den Randsport in kurzen Worten grob erklären: Was ist überhaupt Kanupolo, was ist erlaubt, was nicht ...

Tatsächlich ist es ziemlich voll am Rande der drei Spielfelder am Nordufer. Die wenigsten scheinen ausgewiesene Kanupolo-Fans zu sein, sondern unbedarfte Zaungäste, die einfach mal schauen wollen, was auf dem Wasser los ist. „Was ist das denn hier?“, fragt ein Mittvierziger im Vorbeischlendern zu seiner Begleitung. Sie bleiben stehen und sehen sich ein Spiel an. Wie so viele Zuschauer, die mit Kanupolo sonst eigentlich nichts am Hut haben dürften. Doch am Nordufer wird auch die Randsportart plötzlich zum Magneten – und es regnet ja auch nicht die ganze Zeit, besonders nicht am Sonnabend.

„Das ist schon toll, dass so viele Zuschauer hier sind. Die Anfeuerungen motivieren natürlich extra, da holst du noch ein bisschen mehr aus dir raus“, freut sich Nils Papenberg. Der 34-Jährige spielt für die KG List – und Kanupolo schon seit 23 Jahren. „Der Sport ist einfach schön, sehr komplex, sehr spannend.“

Immer wieder schallt das laute „Klack“ aufeinanderschlagender Paddel über den Maschsee. Dazu Anfeuerungsrufe und Jubelschreie. Hannover ist tatsächlich ein Kanupolo-Hotspot. Der RSV Hannover spielt in der Bundesliga, hat Nationalspieler in seinen Reihen, dazu spielt die KG List erfolgreich, auch im KC Limmer, bei der SG Hannover und beim Calenberger CC in Barsinghausen wird Kanupolo gespielt. Obendrein kommt der Ex-Bundestrainer aus der Region.

„Es gibt so 2500 aktive Kanusportler in Deutschland“, erklärt Wettkampfleiter Kürsten. 250 davon spielten bei der Nord-Meisterschaft auf dem Maschsee mit. Mehr als 30 Teams, von den Schülern bis zu Herren und Damen. Und nicht nur bei der Wahl des Ausrichtungsortes, auch sportlich ist Hannover ganz vorne mit dabei! Bei den Männern holte Bundesligist RSV mit einer verstärkten B-Auswahl immerhin den Vizetitel, die KG List wurde Dritter. Bei den Damen holte Ausrichter List den Gesamtsieg. Bei den Schülern wurde die SG Hannover Zweiter.

Von Jonas Szemkus