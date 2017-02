Daniel Stendel verschränkt die Arme. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Hannover-Trainer Stendel wehrt sich gegen Kritik

Hannovers Trainer Daniel Stendel hat sich vor dem Spiel bei Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die Kritik von Clubchef Martin Kind gewehrt. "Wer gedacht hätte, wir spazieren in die Liga rein und wieder raus - so funktioniert das nicht", erklärte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Freitag.