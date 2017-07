Fußball

Das für Sonntag geplante Testspiel des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 gegen Udinese Calcio wird nicht im österreichischen Sankt Veit ausgetragen. Grund sind Sicherheitsbedenken.

Sankt Veit. Die Stadt St. Veit verwies auf die zu geringe Kapazität der 2430 Zuschauer fassende Jacques-Lemans-Arena und die "Risikofans" beider Vereine. Die zuständige Agentur suche nach einem anderen Austragungsort, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Hannover absolviert derzeit ein Trainingslager in Velden, Udinese bereitet sich in Villach vor.

Hannover hat Pech mit seinen Testspielen. Die Partie gegen Alanyaspor am Donnerstag musste kurzfristig abgesagt werden, weil der türkische Club zu viele Verletzte hatte. Ersatz-Gegner in Villach ist der Lekwhyia Sports Club aus Katar.

dpa