Eishockey

Hannover Indians gegen Scorpions - Wer darf jubeln?

Hannover Scorpions gegen Hannover Indians, das ewig junge Eishockey-Derby in der Oberliga – nur wie lange noch? Am Sonntag (18.30 Uhr, Eishalle Langenhagen) ist es wieder so weit. Doch die 19. Derby-Auflage seit der Premiere 2013 könnte die letzte in der ursprünglichen Form sein.