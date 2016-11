UND DRAUF: Weltmeister Marco Huck (rechts) schlägt zu beim öffentlichen Training in der Galerie Luise, sein Trainer Varol Vekiloglu hält die Pratzen und gibt Anweisungen.© Florian Petrow

Training

Hannover: Hier haut Huck zu

Noch ist Boxer Marco Huck locker. Beim öffentlichen Training am Mittwoch in der Galerie Luise nahe dem Hauptbahnhof genoss er die Aufmerksamkeit seiner Fan. Am Sonnabend (Hauptkampf ab 23 Uhr) wird es ernst.