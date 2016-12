Hannover 96 Mannschaft. © Julian Stratenschulte/Archiv

Fußball

Hannover 96 will drei Punkte gegen Sandhausen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 will sich gegen den SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. "Wir werden alles dafür tun, die Halbserie mit einem Sieg abzuschließen. Wir wollen mit drei Punkten in die Pause gehen", erklärte 96-Trainer Daniel Stendel am Freitag.