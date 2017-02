Daniel Stendel. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Hannover 96 will Wiedergutmachung für Fürth-Spiel

Mit einem Heimsieg gegen den VfL Bochum will Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga wieder Kurs in Richtung Aufstieg nehmen. Nach dem 1:4 bei Greuther Fürth vor einer Woche erwartet 96-Coach Daniel Stendel von seiner Mannschaft eine ähnlich couragierte Vorstellung wie am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt.