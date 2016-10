Fußball

Hannover 96 plant auch in Zukunft mit Salif Sané. Der Fußball-Zweitligist hat überraschend den 2018 auslaufenden Vertrag mit dem Stammspieler vorzeitig verlängert.

Hannover. Das teilte der Club am Dienstag mit. Für den 26 Jahre alten Defensivspezialisten hatten sich im vergangenen Sommer unter anderem die Bundesligisten 1. FC Köln und VfL Wolfsburg interessiert. Die 96-Führung um Clubchef Martin Kind und Geschäftsführer Martin Bader hatte einen Transfer aber strikt abgelehnt.

"Wir haben gerade im Sommer deutlich erklärt, dass wir mit Salif für die aktuelle Saison und am liebsten auch darüber hinaus planen. Die Vertragsverlängerung unterstreicht unser Vorhaben noch einmal", teilte Manager Bader mit. Trainer Daniel Stendel begrüßte die Einigung: "Salif ist ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Über seine Vertragsverlängerung sind wir alle sehr glücklich."

Der Profi hatte in den vergangenen Monaten mehrfach über seine Berater Wechselwünsche geäußert. Das führte beim Bundesliga-Absteiger in Hannover zu wochenlangen Spekulationen und Diskussionen. "Mein Ziel ist die Rückkehr in die erste Liga. Und das möchte ich am liebsten mit unserem Team schaffen", teilte Sané auf der Homepage des Vereins mit.

dpa