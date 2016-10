Fußball

Hannover 96 trennt sich 2:2 von Holstein Kiel

Hannover 96 musste in einem Testspiel mit einem 2:2 (0:0) gegen den Fußball-Drittligistenm Holstein Kiel zufrieden sein. Die Tore für den favorisierten Zweitliga-Club erzielten am Freitag in Schneverdingen Edgar Prib (53. Minute) und Elias Huth (79.) per Foulelfmeter.