Daniel Stendel gestikuliert am Spielfeldrand. © Ina Fassbender/Archiv

Fußball

Zwei Auswärtsniederlagen in der 2. Liga haben die Stimmung bei Hannover 96 erheblich getrübt. Nach dem Absturz auf Platz fünf strebt der Aufstiegs-Aspirant eine Trendwende im DFB-Pokal an.

Hannover. Das Zweitrunden-Match gegen den Ligarivalen Fortuna Düsseldorf kommt deshalb für 96-Trainer Daniel Stendel zum richtigen Zeitpunkt.

"Das ist eine tolle Geschichte, mal wieder ein Heimspiel im Pokal zu haben", sagte Stendel vor der Begegnung am Mittwoch (18.30 Uhr) in der HDI-Arena. Ganz so toll finden das viele Anhänger aber nicht. Bisher wurden erst 18 000 Tickets verkauft, es droht die Minuskulisse für diese Saison.

Der 96-Trainer, der erstmals seit seiner Amtsübernahme auch Gegenwind verspürt, muss auf den verletzten Kapitän Manuel Schmiedebach und auf den gesperrten Verteidiger Rüdiger Anton verzichten. Zuletzt stimmte es bei Hannover 96 in Abwehr, Mittelfeld und Angriff nicht. "Wenn wir Erfolg haben wollen, müssen wir Zweikämpfe gewinnen. Da ist noch Steigerungspotenzial", stellte der Stendel fest.

Anders als bei Hannover verläuft die Formkurve der Fortuna nach oben. Sieben Punkte aus drei Spielen holte das Team von Trainer Friedhelm Funkel zuletzt in der Liga. Besonders Mittelfeldspieler Marcel Sobottka imponierte mit konstant guten Leistungen.

dpa