Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat ein Vorbereitungsspiel beim Regionalligisten TSV Havelse mit 2:1 (1:1) gewonnen. Für den Aufsteiger waren am Sonntag Stürmer Niclas Füllkrug (38. Minute) und Edgar Prib (69.) erfolgreich.

Garbsen. Jonas Sonnenberg traf für das ehemalige Team von 96-Trainer André Breitenreiter zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung (12.). Am Mittwoch treten die Niedersachsen beim nächsten Test beim Landesligisten SV Ramlingen-Ehlershausen an.

Vorerst fehlen wird Angreifer Uffe Bech. Der Däne hat sich im Training am Knie verletzt und musste am Sonntag eine Einheit vorzeitig abbrechen. Am Montag soll eine genauere Untersuchung Aufschluss über die Schwere der Blessur geben.

