Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in einem Benefizspiel zugunsten der Robert-Enke-Stiftung den FC Carl Zeiss Jena mit 4:0 (3:0) besiegt. Gegen den chancenlosen Regionalligaclub erzielten Kenan Karaman (9.), Noah Joel Sarenren Bazee (12.) und zweimal Niclas Füllkrug (45./Elfmeter/51.) die Tore für das Team von 96-Trainer Daniel Stendel.

Hannover. Unter den Zuschauern im Eilenriedestadion befand sich am Freitagabend auch Teresa Enke, die Witwe des früheren 96-Keepers Robert Enke. Der ehemalige Torwart der Nationalmannschaft hatte am 10. November 2009 Suizid verübt. Er litt unter Depressionen. Seine Profikarriere hatte Enke in Jena begonnen.

